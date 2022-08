Pas ruchu dla rowerów widmo i chodnik szeroki na półtorej płytki. Ulica (niezbyt) Turystyczna

Niewiedza nt. istnienia pasa rowerowego wynika z faktu, że linia oddzielająca go od drogi niemal kompletnie się zatarła. Znaku roweru na asfalcie też nie można uświadczyć. Jedynym wskaźnikiem, że biegnie tamtędy pas rowerowy są czerwone fragmenty na jezdni przy wyjazdach z posesji. Ale na tak zniszczonej nawierzchni wciąż nie są szczególnym wyróżnikiem.

- Ja to nawet nie zauważyłem pasa rowerowego. Zupełnie go nie widać – mówi Marek. - Jechałem więc chodnikiem, ale ciągle dręczyły mnie natrętne myśli, że przewrócę się na krzywej nawierzchni i wpadnę pod samochód.

No właśnie, chodnik nie jest świetną alternatywą, bo oprócz tego, że jego nawierzchnia jest zniszczona, to miejscami jest bardzo wąski. Mimo tego, niektórzy świadomie wybierają go zamiast pasa rowerowego.