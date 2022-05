Pisaliśmy w Kurierze: Wysadzony z samochodu. Złodziejskie sposoby na wywabienie właściciela [31 maja 1999]

Samochód ten jechał za mną jakiś czas, a potem w okolicach Piotrkowa zaczął mnie wyprzedzać, kilka razy zajechał mi drogę, w końcu zmusił, żebym się zatrzymał – wyjaśniał potem kierowca fiata przesłuchującym go policjantom.

Gdy mężczyzna zatrzymał swoje seicento, z volkswagena golfa wyskoczyło trzech dobrze zbudowanych mężczyzn. Potraktowali kierowcę gazem, wyciągnęli go z auta, związali i wpakowali do volkswagena. Przestępcy ruszyli oboma samochodami. Poszkodowanego wyrzucili na pobocze kilka kilometrów dalej, w szczerym polu. Napadnięty mężczyzna dotarł do komisariatu w Bychawie około godz. 1.00 w nocy, w niedzielę. Auto, które zrabowali mu bandyci, było kupione zaledwie 2 miesiące temu. Odjechało razem z dokumentami. Prawdopodobnie tego samego dnia rano zostało już sprzedane na którejś z giełd samochodowych w kraju.

To już drugi tego typu napad w naszym regionie w tym roku. W innych większych miastach dochodzi do nich niemal codziennie. Kilka tygodni temu nową toyotę stracił w podobnych okolicznościach mieszkaniec Lublina wracający późnym wieczorem z wypadu do Kazimierza Dln. Wówczas poszkodowany dał się nabrać na tzw. stłuczkę, celowo spowodowaną przez złodziei. Zatrzymał auto w miejscu nieoświetlonym, zostawił kluczyki w stacyjce i wyszedł sprawdzić uszkodzony zderzak. Wtedy zepchnięty do rowu. Gdy się podniósł, jego samochód już odjechał.