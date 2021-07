Prasówka 29.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 29.07: top 3 artykuły z wczoraj

Z prośbą o interwencję zwrócił się do nas jeden z mieszkańców Lublina: - Sprawa dotyczy najważniejszego - zdrowia i życia naszych dzieci, które do tej szkoły uczęszczają. Boimy się od września posłać swoje dzieci do szkoły - a wszystko to rozchodzi się o drogę, która ani nie jest odpowiednio oznakowana ani nie ma żadnych elementów zwracających uwagę kierowców na zachowanie szczególnej ostrożności - czytamy w mailu Czytelnika Macieja. - Przejścia dla pieszych przy szkole są oznakowane prawidłowo znakami drogowymi - informuje Monika Głazik z biuro prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.